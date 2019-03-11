Alaşehir Belediyespor final etabına yükseldi

Sarı Melekler final etabı gruplarında ilk iki sırayı almayı başarırsa önümüzdeki sezon TVF 1. Lig'de mücadele etmeye hak kazanacak.

Adana’nın ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar 2. Lig yarı final etabı C Grubunda mücadele eden Alaşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımı gruptaki 2. maçında Çukurova Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan maçta Balıkesir Temsilcisi Edremit Belediye Altınoluk’u 28-26/25-18/19-25/25-21’lik set sonuçları ile 3-1 yenerek bugün oynanacak son maçlar öncesi 6 puanla gruptan çıkmayı garantiledi ve 1. Lig öncesi son durak olan final etabına kalmayı başardı. Sarı Melekler 9 Mart Cumartesi Günü de gruptaki ilk maçında Amasya Şehzadeler Voleybol karşısında yine salondan 3-1 galip ayrılmıştı.

Liderlik maçı Gaziantep Merinos ile

Sarı Melekler Yarı Final Etabında C Grubunda 3. ve son maçında bugün saat 16.30'da Çukurova Üniversitesi Spor Salonunda yine kendisi gibi 6 puanlı Gaziantep Temsilcisi Merinos ile karşı karşıya gelecek. Son maçlar öncesi Final Etabına kalmayı başaran her iki takımın mücadelesinde kazanan takım grubu 1. sırada bitirecek. Grupta son maçını oynadıktan sonra Alaşehir’e dönecek olan 'Sarı Melekler' ara vermeden Final Etabı müsabakalarına hazırlanacak.

Final etabı 18-19-20 Mart’ ta Mersin’de

Türkiye Voleybol Federasyonu himayesinde A-B-C-D olmak üzere 4'erli 4 grup ve toplamda 16 takımla tek devreli lig usulüne göre oynanan yarı final müsabakaları sonucunda gruplarında ilk 2 sırayı alan 8 Takım adlarını final etabına yazdıracak. Bugün oynanacak son maçlar sonunda Sarı Meleklerin Final Etabında karşılaşacağı rakipler belli olacak. 1. Lig yolundaki son durak olan final etabı müsabakaları 4'erli 2 grupta 18-19-20 Mart tarihlerinde Mersin Toroslar Spor Salonunda oynanacak ve gruplarında ilk 2 sırayı alacak toplamda 4 takım TVF 1. Lige yükselecek.

Başkan Uçak 'Sarı Melekler'i kutladı

Elde edilen başarıdan dolayı mutlu olduklarını kaydeden Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Adana'da bizleri temsil eden bayan voleybolcularımızdan üst üste 2 gün galibiyet haberlerini almanın büyük bir mutluluğu içerisindeyim. Takımımız aldığı bu galibiyetlerle son maça kalmadan gruptan çıkmayı garantiledi ve final etabına kaldı. Bu gururu bizlere yaşatan yöneticilerimizi, teknik ekibimizi ve sporcularımızı yürekten tebrik ediyor, her zaman her şartta yanlarında olduğumun bir kez daha altını çiziyorum” dedi.

İHA