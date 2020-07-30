Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor'da kısa sürede yakaladığı başarılarla dikkat çeken Erol Bulut yeni bir sayfa açıyor... Dün akşam son kez Alanyaspor'un başında sahaya çıkan genç teknik adamın, finalin ardından yönetim ve oyuncularla vedalaştığı öğrenildi. Akdeniz ekibi ile sözleşmesi sona eren Bulut, uzun süredir görüşme halinde olduğu, futbolculuk döneminde de formasını giydiği Fenerbahçe'ye imza atacak.

Kondisyoner ve analizci getiriyor

Taraflar arasındaki tek sorun da dün çözüldü. Başarılı çalıştırıcı, ekibini de Kanarya'ya getirmek istiyordu ancak yönetim bu duruma müsaade etmemişti. Son yapılan görüşmede Sarı-Lacivertliler, Bulut'un beraberinde iki antrenörünü daha getirmesine izin verdi. Bu doğrultuda genç hoca, analist İbrahim Kemal Menderes ile kondisyoner Pantelis Pantelopoulos'u yanında Fenerbahçe'ye götürecek.

Genç yaşına rağmen devraldığı takımları ayağa kaldıran Erol Bulut artık Fenerbahçe'nin başarısı için mesai harcayacak. Resmi imzaların en kısa zamanda atılması bekleniyor.