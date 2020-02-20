Alanyaspor'un uçağı Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı

Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor'un oyuncularını taşıyan uçak, Sivas Havalimanı'na sis nedeniyle inemeyince rotasını Kayseri'ye çevirdi. 300 kişilik özel uçak, Kayseri Erkilet Havalimanı'na indi.

20 Şubat 2020, Perşembe 17:52 Son Güncelleme:
- A +
Alanyaspor'un uçağı Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor, sis engeline takıldı. Sivas'taki sis nedeniyle özel uçak havada birkaç tur attıktan sonra rotasını Kayseri'ye çevirdi.

Alanyaspor A Takımı, U19 Takımı ve taraftarını taşıyan 300 kişilik özel uçak, Kayseri Erkilet Havalimanı'na iniş yaptı. Bir süre havalimanında bekleyen takım oyuncuları daha sonra otobüse bindi. Aytemiz Alanyaspor, Kayseri'de yemek yedikten sonra karayolu ile Sivas'a geçti.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...