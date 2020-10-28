Alanyaspor, Süper Lig’in 6’ncı haftasında aldığı Fatih Karagümrük galibiyetiyle liderliğini sürdürdü. Namağlup devam eden Turuncu-Yeşilli takımın en yakın takipçisi Fenerbahçe oldu. Geçen sezon da 6’ncı haftada lider olan Alanyaspor’un arkasında yine 2’nci sırada Fenerbahçe yer alıyordu. Ayrıca son 23 haftanın puan sıralamasında da birbirlerini takip eden rakiplerden Alanyaspor hep üst sırada yer alan takım oldu. Fenerbahçe ile arasında geçen sezondan bu tarafa sürekli bir takip söz konusu olan Alanyaspor’un son 40 haftadır rakibiyle arasındaki puan farkı 4’ü geçmedi.

6 maçta 15 gol

Süper Lig’e fırtına gibi giren Akdeniz temsilcisi sezonu namağlup olarak sürdürüyor. 6 maçta 15 gol atıp kalesinde sadece 2 gol gören Aytemiz Alanyaspor, namağlup serisini geliştirme peşinde.



