Alanyaspor’un sırrı ortaya çıktı
4’te 4 yapan tek takım olan Alanyaspor’un sırrı ortaya çıktı. Anadolu takımları arasında en çok hazırlık maçı (7) oynayan ekip olan Akdeniz ekibi, lige yüksek fizik gücü ile girdi. Erol Bulut da taktikleri ezberletti, art arda galibiyetler geldi
Son olarak şampiyonluğun en büyük adaylarından Fenerbahçe’yi 3-1 yenerek lige 4’te 4 ile başlayan Alanyaspor’da başarının sırrı ortaya çıktı. Sezon başında teknik direktör koltuğuna Erol Bulut’u oturtan Akdeniz ekibi, planlı programlı çalıştı. Sezon öncesinde tam 7 hazırlık maçı oynayarak, Anadolu ekipleri arasında en fazla prova yapan takım olan Akdeniz ekibi, emeğinin karşılığını aldı. Fizik-kondisyon olarak ligin en iyi takımlarından biri olan Turuncu-Yeşilliler, 4’te 4 yaparak bunu kanıtladı.
En skorer takım
Erol Bulut, öğrencilerine oyun mentalitesini ezberletirken, futbolcular da taktiği harfiyen uygulamaya çalıştı. Bunun sonucu olarak da Akdeniz temsilcisi, 4 haftada rakip kalelere 11 gol gönderdi ve ligin en skorer takımı oldu. Savunmada da iyi işler yapan Alanya sadece 4 gol yedi ve +7 averaj yakalayarak ligin en iyi ekibi oldu.
Atalay Özçelikli