Türkiye'nin Akdeniz ve Ege bölgelerinde 9 gündür etkili olan orman yangınları can ve mal kaybına yol açtı. Birçok hayvanın öldüğü, ağaçların yok olduğu yangınlar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu da 'Orman Projesi' başlattı. Aytemiz Alanyaspor bu kampanyaya, 1948 fidan bağışlarken, diğer yandan da 8 Ağustos Pazar günü saat 20.00'de Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı hazırlık maçının gelirini bu kapsamda yangında zarar görenler için bağışlayacak. Stadyumun yarı kapasitesiyle seyirci alınacağını duyuran Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, aşı olan ve PCR testi yaptıran taraftarların stada girebileceğini söyledi.

HASAN ÇAVUŞOĞLU: "BİZLER DE ÖNCÜ OLACAĞIZ"

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, orman yangınlarında zarar gören vatandaşlar ve ormanlar için hazırlanan projelere katkı sağlayacaklarını aktardı. Başkan Çavuşoğlu, “Bildiğiniz gibi maalesef 9 gündür bölgemizde ve ülkemizde yangınlar çıktı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Tabii evler, ormanlar yandı. Ülke olarak bu hepimizi çok üzdü. İnşallah en kısa zamanda kontrol altına alınır. Ağaçlarımızın tekrar dikilmesi için seferber olundu. Bizler de öncü olacağız. Alanyaspor olarak ne gerekiyorsa, bundan sonraki süreçte önümüze çıkacak tabloda, biliyorsunuz hazırlanan projeler var. Bu projelere Alanyaspor kulübü olarak ciddi katkı sağlamak istiyoruz" dedi.

"TOPLUM OLARAK DUYARLI OLMALIYIZ"

Hafta sonu Konyaspor ile bir hazırlık maçı yapacaklarını belirten Başkan Çavuşoğlu, bu maçın gelirini de orman yangınlarında zarar gören vatandaşlar için bağışlayacaklarını söyledi. Çavuşoğlu, “Konyasporumuzu burada misafir edeceğiz. Orada da seyirci alacağız inşallah. Hasılatı da yangın bölgesindeki zarar gören vatandaşlar için bağışlayacağız. Maçlara, aşı olmuş veya test olmuş olanları statlara alacağız. Taraflarımızın aşı olmasını ve test yaptırmasını istiyoruz. Aşı ve test olmayanların statlara alınmayacağını bir kez daha söylemek istiyoruz" diye konuştu.

Yeni sezon hazırlıklarının devam ettiğini ifade eden Başkan Çavuşoğlu, “Yeni sezona iyi başlamak istiyoruz. Tabii ki eksiklerimiz var. Onları da yarın hocamız geldiği zaman oturup konuşacağız. Onları da inşallah hep beraber çözeriz" dedi.

Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)