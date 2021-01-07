Alanyaspor deplasmanda oynadığı Fenerbahçe maçında topla %71 oranında oynarken maçı 2-1 kaybetti. Üstün bir oyun oynamasına rağmen gol konusunda başarılı olamayan Çağdaş Atan'ın ekibi, bu sezon %70 ve üzerinde topla oynadığı 4 lig maçını da kazanamadı

Bu maçların üç tanesini dış sahada oynayan ve hepsini kaybeden Alanyaspor, sadece Yeni Malatyaspor maçında 1-1 berabere kaldı

Denizlispor 1-0 Alanyaspor / Alanyaspor topla oynama oranı %80

Alanyaspor 1-1 Y.Malatyaspor / Alanyaspor topla oynama oranı %71

Gaziantep FK 3-1 Alanyaspor / Alanyaspor topla oynama oranı %76

Fenerbahçe 2-1 Alanyaspor / Alanyaspor topla oynama oranı %80

Ligin topla en az oynayan takımı Gaziantep FK zirve mücadelesi yapıyor

Süper Lig'de bu sezon benzer istatistikler çok yaşandı. Lig genelinde topu rakibe bırakıp sonuca giden, daha efektif oynayan takımlar artarken Gaziantep FK zirve mücadelesi yaparken topla en az (%41) oynayan takım konumunda yer alıyor. Fenerbahçe'de kaybettiği son üç maçında topla %60 ve üzerinde oynamış ancak maçları kaybetmişti. Beşiktaş karşısında 4-3 kaybederken %60, Yeni Malatyaspor karşısında 3-0 kaybederken %65, Gaziantep FK karşısında 3-1 kaybederken %61 topla oynayan Fenerbahçe, sonuca gidememişti

İstatistikler: OPTA





Tolga Kuru / Fanatik.com.tr