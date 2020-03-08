ALANYA, (DHA)- AYTEMİZ Alanyaspor'un Taraftarlardan Sorumlu Asbaşkanı Bilal Gömeç, "Birkaç kendini bilmezin yaptığı taşlı saldırılar iki kulüp arasındaki dostluğa hiçbir zaman gölge düşürmeyecektir" dedi.

Aytemiz Alanyaspor'un Taraftarlardan Sorumlu Asbaşkanı Bilal Gömeç, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport-TAV Antalyaspor ile oynanan maçtan sonra takım otobüsü ve taraftarların 7 otobüsüne yapılan taşlı saldırıların kendilerini üzdüğünü söyledi. Antalya Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün, ocak ayında ve bu karşılaşmadan önce iki kez, iki takım yöneticilerini ve taraftar temsilcilerini bir araya getirdiğini ve bir dostluk köprüsü kurulması için yoğun gayret sarf ettiklerini belirten Gömeç, "Her türlü geniş kapsamlı emniyet tedbirleri alınmasına rağmen birkaç kendini bilmez, sorumsuz tarafından gerçekleştirilen taşlama olaylarını tüm Antalyaspor camiasına mal etmiyoruz. Emniyet güçleri taşlamalarla ilgili olarak çalışmaların devam ettiğini ve taş atanların yakalanarak, cezalandırması için gerekli işlemlerin yapıldığını tarafımıza ifade etti. Kulüp Başkanımız Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulumuz sahada ve stadyumda taşkınlıkların olmaması için son dönemde sürekli çalışmalar yapmış ve iletişim kurmuştur. Son deplasmanda da Alanyaspor taraftarı gerek gidiş ve dönüş esnasında, gerekse stadyumda centilmence bir tutum sergilemiştir. İki kulüp arasında dostane bir iletişim varken, birkaç kendini bilmezin tahrikleri ve taşlamaları kulüpler arasında dostluğu hiçbir zaman bozamayacaktır. Futboldaki rekabet her zaman saha içinde kalacaktır. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da fair-play ve dostluğa olan inancımız hep devam edecektir" dedi.

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