Erol Bulut'un Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından Sarı-Lacivertli takımın Alanyaspor'un yıldızı Bakasetas ile ilgilendiği iddia edilmişti. Konuyla alakalı resmi açıklama kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan geldi.

Resmi teklif almadık!

Transfer ile ilgili açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Bakasetas için kulübümüze hiçbir resmi teklif gelmedi. Sezon öncesi kamp döneminde Fenerbahçe ilgilendiğini söylemişti ama resmi teklif gelmedi. Bizim istediğimiz rakamlar belli. Bakasetas'a ciddi bir teklif gelseydi değerlendirebilirdik." ifadesini kullandı.