Alanyaspor - Fenerbahçe maçının tartışmaları sürüyor. Alanyaspor kulübü yaptığı yazılı açıklama ile Fenerbahçe'nin TFF'ye yaptığı itirazı değerlendirdi. Alanyaspor kulübünden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'nin böyle bir başvuruda bulunacağına ihtimal vermediğimiz için sessiz kalmıştık. Atılan gollerin tertemiz olduğpuna ve kararın bu yönde olacağına inancımız tamdır" denildi.

Alanyaspor'un Fenerbahçe maçı ile ilgili açıklaması şöyle:

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda 16 Eylül 2019 tarihinde yaşananlar Türk spor kamuoyu tarafığndın göz ucuyla değil olanca açıklığıyla takip edilmiştir. Bu konu hakkında şu ana kadar açıklama yapmamamızın sebebi, Türk futbolunun asırlık çınarı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün böyle bir başvuru yapacağına ihtimal vermememizden kaynaklanmaktaydı.

Maçtan sonra tüm spor otoritelerinin ortak kanaati, bahse konu iki golün de futbol oyun kuralları dahilinde ve tertemiz olduğu yönündeydi. Bu sürecin sonunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Merkez Hakem Kurulu Başkanı sayın Zekeriya Alp'in de maç sonu açıkladığı üzere herhangi bir kural hatası bulunmadığı yönünde karar vereceğine inancımız tamdır. Kamuoyuna saygılarımızla.



