Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye Erol Bulut müjdesi!

Alanyaspor'un başkanı Hasan Çavuşoğlu, Fenerbahçe'yle adı anılan teknik direktörleri Erol Bulut ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.

09 Nisan 2020, Perşembe 21:40 Son Güncelleme:
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Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye Erol Bulut müjdesi!

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından arayışlara başlayan Fenerbahçe'de gündeme takımın eski futbolcuları arasında yer alan ve Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da başarılı bir dönem geçiren Erol Bulut geldi. 

Fenerbahçe'yle adı anılan Erol Bulut ile ilgili şu anki kulübü Alanyaspor'dan açıklama geldi. 

Akdeniz ekibinin başkanı Hasan Çavuşoğlu, yayıncı kuruluş beINSports'un canlı yayınına bağlanarak konuyla ilgili açıklama yaptı. Çavuşoğlu "Erol hocamız herhangi bir teklif almadığını söyledi. Teklif gelirse ve hocamız da gitmek isterse, yolunu gururla açarız. Yeter ki daha büyük kulüplerde görev yapsın." diyerek sarı lacivertlilere müjdeli haberi verdi. 

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