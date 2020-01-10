Transferde dört bir koldan çalışmalarını sürdüren takımlardan biri de Aytemiz Alanyaspor... Ligin ilk yarısında Erol Bulut’la başarılı bir tablo ortaya çıkaran Turuncu-Yeşilliler, ikinci yarıda da adından söz ettirmek istiyor. Akdeniz ekibi kadrosunu takviye etmek için yoğun bir mesai harcarken listenin en baiında Ümraniyespor’un başarılı hücum oyuncusu Emircan Altıntaş’ın adı yazıyor. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon 11 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

Alanyaspor’un; Ümraniyespor’la sözleşmesi devam eden Emircan için 750 bin Euro’luk bir teklif yaptığı belirtidi.

Emircan da çok istiyor

Güney temsilcisinin bu önerisinin Ümraniyespor’a da cazip geldiği ifade edilirken tarafların anlaşma ihtimallerinin son derece yüksek olduğu belirlendi. Altyapısı Beşiktaş olan Emircan Altıntaş da bu transferin gerçekleşmesini iple çekiyor.