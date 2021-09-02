Alanyaspor'dan çifte bomba transfer: Abdülkadir Parmak ve Emre Akbaba
Orta saha arayışında olan Akdeniz ekibi, Galatasaray'da forma giyen eski yıldızı Emre Akbaba ile Trabzonspor'un gözden çıkardığı Abdulkadir Parmak'ı gözüne kestirdi. Yönetimin, iki oyuncu için de harekete geçeceği öğrenildi.
Doğru transfer politikalarıyla dikkat çeken Alanyaspor yeni sezona istediği gibi başlayamadı. Bu nedenle kadrosunu güçlendirmek için gaza basan Akdeniz ekibi, 4 büyüklerin 2'sine kancayı taktı. Turuncu-Yeşilliler, Galatasaray 'da beklenen performansı gösteremeyen eski oyuncusu Emre Akbaba'yı listesine aldı. Başarılı futbolcu için Sarı-Kırmızılılar ile en kısa zamanda temasa geçileceği vurgulandı.
Avcı'nın planlarında yok
Alanya, Trabzonspor altyapısından yetişen Abdulkadir Parmak'ı da gözüne kestirdi. Abdullah Avcı'nın planlarında pek yer almayan ve Karadeniz ekibinden ayrılması beklenen 26 yaşındaki orta saha için harekete geçileceği öğrenildi. İki futbolcu için de Başkan Hasan Çavuşoğlu ve ekibinin en kısa zamanda hem Galatasaray hem de Trabzonspor'la masaya oturması bekleniyor.