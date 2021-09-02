Doğru transfer politikalarıyla dikkat çeken Alanyaspor yeni sezona istediği gibi başlayamadı. Bu nedenle kadrosunu güçlendirmek için gaza basan Akdeniz ekibi, 4 büyüklerin 2'sine kancayı taktı. Turuncu-Yeşilliler, Galatasaray 'da beklenen performansı gösteremeyen eski oyuncusu Emre Akbaba'yı listesine aldı. Başarılı futbolcu için Sarı-Kırmızılılar ile en kısa zamanda temasa geçileceği vurgulandı.

Avcı'nın planlarında yok

Alanya, Trabzonspor altyapısından yetişen Abdulkadir Parmak'ı da gözüne kestirdi. Abdullah Avcı'nın planlarında pek yer almayan ve Karadeniz ekibinden ayrılması beklenen 26 yaşındaki orta saha için harekete geçileceği öğrenildi. İki futbolcu için de Başkan Hasan Çavuşoğlu ve ekibinin en kısa zamanda hem Galatasaray hem de Trabzonspor'la masaya oturması bekleniyor.