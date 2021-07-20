Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile kiralık sözleşmesinin bitmesi ile yollarını ayıran Damian Kadzior, ülkesi Polonya'ya döndü. Kadzior, Polonya ekiplerinden Piast Gliwice'ye transfer oldu.

Piast Gliwice tarafından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncu ile 30 Haziran 2024'e kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Damian Kadzior, geride bıraktığımız sezonun devre arasında İspanyol ekibi Eibar'dan Alanyaspor'a kiralık olarak gelmişti. Piast Gliwice, Polonya'ya dönen Kadzior için Eibar'a 500 bin Euro bonservis bedeli ödedi.