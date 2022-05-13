Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde ilk maçta 2-1 yenildiği Demir Grup Sivasspor 'la rövanş karşılaşmasında 1-1 berabere kalarak kupaya veda eden Aytemiz Alanyaspor 'dan sert bir açıklama geldi. Akdeniz ekibi mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan'ı hedef aldı.

İşte Alanyaspor'dan yapılan o sert açıklama:

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynadığımız karşılaşmaların ardından finale çıkan rakibimiz Demir Grup Sivasspor'u ve diğer Anadolu temsilcisi Yukatel Kayserispor'u kutluyoruz.

Ayrıca bu müsabakada rakibine her alanda üstünlük kuran ve sahada yapılması gereken her şeyi yapan takımımızı, teknik heyetimizi ve futbolcularımızı yürekten tebrik ediyoruz.

Ancak Demir Grup Sivasspor ile oynadığımız yarı final rövanş maçında yediğimiz beraberlik golü öncesinde olmayan faulü uyduran, arkasından bir de rakibimiz lehine olmayan bir korner uyduran hakem Atilla Karaoğlan vicdanen rahat mı? Merak ediyoruz. 3-5 metreden net pozisyonları görememesi akıl alır gibi değil. Golle sonuçlanan bu bariz hataları kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Ayrıca yaşadığımız birkaç konuyu da Türk futbolunda bir daha yaşanmaması adına dile getirmek istiyoruz.

Saha kenarındaki top toplayıcıların sürekli topları sağa sola atarak taç atışlarını geciktirmeye çalışması üzerine 4'üncü hakem Can Cengiz, 'Benim öncelikli görevim değil. Şu an sahaya odaklandım' diyerek olayı geçiştirmek yerine, saha komiserine görev verip, top toplayıcıların yerlerini zamanında değiştirebilirdi.

Maçın 2'nci yarısında 2 kez sahaya 2'nci top atılarak oyunu yavaşlatma çabaları da ev sahibi Demir Grup Sivasspor'a yakışmadı.

Görüyoruz ki hem sahadaki oyun anlamında, hem de saha dışındaki kuralların işlemesi konusunda Türk futbolunun Avrupa'da yol alabilmesi için daha çok uzun yıllara ihtiyaç var.