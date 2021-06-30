Alanyaspor kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sözleşmeleri sona eren 8 oyuncun takımdan ayrıldığını duyurdu. Sözleşmesi biten Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Steven Caulker, Adam Bareiro, François Moubandje, Damian Kadzior, Alpay Çelebi ve Hasan Hüseyin Acar'ın takımdan ayrıldığı belirtilirken oyunculara teşekkür mesajı paylaşıldı.

Steven Caulker, Fenerbahçe ile anlaşırken Salih Uçan'ın Beşiktaş 'a transferinin sonuçlanması bekleniyor. Alanyaspor'da ayrıca deneyimli stoper Tzavellas'ın da AEK transferi gerçekleşti.