Alanyaspor’da yaprak dökümü

Sözleşmeleri biten Cisse, N’Sakala ve Fernandes takımdan ayrıldı. Welinton Beşiktaş, Caulker ise Fenerbahçe yolcusu...Kısacası Alanyaspor’da büyük bir hareketlilik söz konusu. Sezonun flaş takımı olan Güney ekibi, stoperleri Welinton ile Caulker’i en karlı şekilde satmayı düşünüyor. Para artı takasta oyuncu gibi opsiyonlar gündemde. Diğer futbolcuların geleceği ise Erol Bulut’un ardından gelecek hocaya göre netleşecek. Bayram Bektaş bu doğrultuda liste başı isim.