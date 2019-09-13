Süper Lig’de milli mesaiye kadar 3 maçını da kazanan Aytemiz Alanyaspor, 12 günlük aranın ardından 7 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe ile pazartesi günü çok kritik bir maça çıkacak. Ancak zorlu karşılaşma öncesinde Akdeniz ekibinde 2 önemli eksik bulunuyor.

Sol bek Fabrice N’Sakala ile sol kanat Junior Fernandes’in, durumları henüz net değil. Bu doğrultuda Turuncu-Yeşilli ekibin sağlık heyetinden alınan bilgiye göre iki yıldız futbolcunun da Sarı-Lacivertliler ile oynanacak mücadeleye yetiştirilmesi için yoğun çaba sarf edildiği bildirildi.

‘Keşke hep büyüklerle oynasak’

Alanya’nın hocası Erol Bulut da Fenerbahçe maçı öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın üzerlerinde bir stres oluşturmadığını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Keşke her hafta büyük takıma karşı maç yapsak çünkü oradaki istek ve arzu biraz daha farklı oluyor. Söylediğim gibi iyi bir maç olacak ama unutmayalım bizimde iyi bir ekibimiz var. Bunu ligin ilk 3 haftasında herkese gösterdik. Bunun üzerine koyarak gitmek istiyoruz.”