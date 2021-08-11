Süper Lig 2021-2022 sezonunun ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü Medipol Başakşehir’e konuk olacak Aytemiz Alanyaspor , hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilli takım, Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale turnuva maçlarıyla tamamlandı. Öte yandan, Burdur kampı sırasında kalp spazmı geçiren Khouma Babacar, tedavi ve tetkik süreçlerinin ardından yeniden takımla idmana çıktı.