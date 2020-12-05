Süper Lig'in lideri Aytemiz Alanyaspor'da Çağdaş Atan şoku yaşanıyor. Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen ve bu sezonki ilk mağlubiyetini alan Çağdaş Atan maçın 90+7. dakikasında direkt kırmızı kart gördü.

Göztepe ve Beşiktaş maçında yok!

Geçen sezon Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapan Çağdaş Atan Göztepe ile oynanacak erteleme ve 12. haftada oynanacak Beşiktaş maçlarında görev yapamayacak.

Çağdaş Atan gördüğü bu kırmızı kart sonrası eski hocası Sergen Yalçın karşısında takımının başında olma şansını da kaçırdı.