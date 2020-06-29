Alanyaspor, Süper Lig’in 30’uncu haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü’ne konuk olacak. Cumartesi günü oynanacak maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu akşam Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde yaptıkları antrenmanla başlayan turuncu yeşillilerde, antrenman öncesi, doğum günü olan Anastasios Bakasetas için pasta kesilerek kutlama yapıldı.

Kutlamanın ardından teknik direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra pas ve yön değiştirme çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalarıyla tamamladı. Turuncu yeşilliler maç hazırlıklarını yarın saat 18.30’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.