Alanyaspor ve Roof Lounge işletmesi arasında tribün isim sponsorluğu anlaşması yapıldı. Anlaşmaya göre Bahçeşehir Koleji Stadyumu’nun güney kale arkası tribünü adı bu sezon sonuna kadar ‘Roof Lounge’ oldu.

Alanyaspor kulübünde yapılan imza törenine Başkan Hasan Çavuşoğlu, Futbol Şube Sorumlusu Ali Baki Boz, işletme sahipleri Yekta İnal ve Hakan Garip ile işletme müdürü Mehmet Çoban katıldı.

Başkan Hasan Çavuşoğlu, “Şehrimizin takımına destek olduğunuz için teşekkür ediyorum. Sizler de her zaman destek oluyorsunuz. İnşallah sponsorluğunuz hayırlı ve uğurlu olur. Sizler zaten gönülden Aytemiz Alanyasporlusunuz. Bugüne kadar desteğinizi hissettik. Bundan sonra tribünlerde isim sponsoru olarak desteğinizi hissedeceğiz” dedi.

Roof Lounge sahiplerinden Yekta İnal ise, “Şehrimizin takımına destek olmak için sponsorluk anlaşması yaptık. İnşallah bundan sonra da kulübümüze destek olmaya hazırız” diye konuştu.



