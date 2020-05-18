Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in kalan 8 haftası için hazırlıklarına artık tek grup olarak devam ediyor. 12 Haziran'da başlayacak maçlar için taktik çalışmalarına da başlayan turuncu yeşilli takımda, hazırlıklar bir günlük iznin ardından bugün yeniden devam edecek. Alanyaspor'un kalan 8 haftalık maç periyodunda toplayacağı her puan Avrupa kupalarına gitmesi için yolunu açacak.

Şu an 43 puanla 6'ncı sırada yer alan Akdeniz temsilcisinin hedefi ligi bitirebildiği kadar üst sıralarda bitirmek ve Ziraat Türkiye Kupası'nı almak. Türkiye Kupası'nda tarihinde ilk kez yarı finale çıkan Alanyaspor, final için avantajlı taraf. 4 Mart'ta oynanan yarı final ilk maçında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u Junior Fernandes'in golüyle 1-0 mağlup eden turuncu yeşilli ekip final için avantajı kaptı.

DHA