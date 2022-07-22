Alanyaspor, Zinedine Ferhat ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor , son olarak Fransa'da Nimes Olympique forması giyen Cezayirli futbolcu Zinedine Ferhat'ı kadrosuna kattı. Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Zinedine Ferhat, "Burada olduğum için çok mutluyum. Başkanımıza ve transferde emeği geçenlere teşekkür ederim. Umarım herkes için çok güzel bir sezon geçiririz" dedi.

Cengiz Aydoğan Tesislerinde gerçekleşen imza töreninde konuşan Başkan Hasan Çavuşoğlu ise, “Alanyaspor kulübünün transfer çalışmaları devam ediyor. Ama tabi süreçler kolay olmuyor. Özellikle istediğimiz futbolcuları almaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Cezayirli Ferhat. Biz hem Alanyaspor kulübümüze hem Ferhat’a hayırlı olmasını diliyorum. Ferhat iyi bir futbolcu. İstediğimiz bir futbolcu. Takımımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ferhat istediğimiz bir oyuncuydu. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Uzun bir süreç oldu. Camiamıza hayırlı olsun” sözlerini dile getirdi.

29 yaşındaki futbolcu 2019'dan bu yana Nimes forması giyiyordu. 2016'da ülkesinin Alger takımından Le Havre'ye transfer olan Zinedine Ferhat, bugüne kadar Cezayir Milli Takım formasını ise 13 kez giydi.

Alanyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, son olarak Fransız ekibi Nimes Olympique forması giyen Cezayirli futbolcu Zinedine Ferhat ile 2 yıllık sözleşme imzaladı."

İlgili Haberler Trabzonspor'da taç antrenörü Thomaz Gronnemark görevine başladı



