Alanyaspor yeni stadını bekliyor

Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nün ve Turuncu-Yeşilli takımın taraftarlarının birinci gündem maddesi olan yeni tesis projesi inşaatının tekrar, ne zaman başlayacağı ise ilçede merak konusu oldu. Süper Lig'de 4'üncü sezonunu geçiren Aytemiz Alanyaspor'un yeni ve modern bir tesise ihtiyacı olmasından dolayı, kamuoyunda inşaat çalışmalarının biran önce yeniden başlatılması yönünde büyük bir beklenti oluştu. 23 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilen temel atma töreni sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 ay olan iş bitim süresini, tesisleri yapacak firmanın yetkilisiyle yaptığı pazarlıkla 15 aya indirmişti.

‘Kayıtsız kalmayacaktır’

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, henüz başlangıç aşamasında duran proje inşaatının tekrar başlatılarak bir an önce tamamlanması gerektiğini söyledi. Turizmde bir dünya markası olan Antalya'yı, Antalyaspor ile birlikte Süper Lig'de temsil eden Aytemiz Alanyaspor için bu projenin büyük önem taşıdığını belirten Başkan Çavuşoğlu, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Muhittin Böcek'in Alanya halkının bu beklentisine kayıtsız kalacağına inanmıyoruz. Tek isteğimiz inşaat çalışmalarının biran önce başlaması ve projenin planlanan tarihte tamamlanmasıdır" dedi.

Böcek çalışmaları yerinde inceleyecek

İnşaat çalışmaları hakkında bilgi almak amacıyla 17 Eylül'de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret eden Aytemiz Alanyaspor Yönetim Kurulu, inşaat çalışmalarının ilerlememesinden dolayı duyduğu endişeyi ve Alanya halkının konuya olan hassasiyetini dile getirmişti. Başkan Böcek ise ziyarette, önümüzdeki günlerde Alanya'ya giderek yerinde inceleme ve açıklama yapacağını söylemişti.

'Hedefimiz şampiyonluk'

Alanya Belediye Başkanı AdemMurat Yücel, “Ne şanslıyımki, Alanyaspor’un Süper Lig macerası bizim dönemimizde başladı. İnşallah yine bizimdönemimizde şampiyonluk görmek nasip olur” dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yazılı bir açıklama yayımladı. Yücel yazısında şu ifadeleri kullandı: “1948 yılında kurulan Alanyaspor’umuz, tarihi bir başarı elde ederek uzun süren alt liglerdeki mücadelesinin karşılığını 2016-2017 sezonu sonunda Süper Lig’e çıkmayı başararak aldı. Bizler bu şehrin sadece yerel idarecileri değiliz, bu halkın, sporun, sanatın, eğlencenin, turizmin içerisinde olan insanlarız. Dolayısıyla en gencimizden en yaşlımıza hepimiz bir Alanyaspor taraftarıyız.”

‘Maddi ve manevi...’

“Hem de bunu yerlisiyle yabancısıyla başaran insanlarız. 312 binlik yerleşik nüfusumuzun yaklaşık 32 binlik kısmını Alanya’da yerleşik yaşayan 82 ayrı milletten insanlar oluşturuyor. Bu insanlar Alanyaspor’a öyle bağlılar ki; bazen bizim yerli halkımızdan bile daha fazla fanatikleşebiliyorlar. Düşünün ki, deplasmanlara gidiyorlar, pankart açıyorlar… Alanya’ya ve Alanyaspor’a adeta tutkuyla, aşkla bağlılar. Hepsinin kombinesi var. O kadar benimsemişler. Ne şanslıyım ki, Alanyaspor’un Süper Lig macerası da bizim dönemimizde başladı. Alanyaspor’un daha iyi noktalara gelmesi için taraftarlar olarak bizler de maddi manevi her desteği göstermeye çalışıyoruz. İnşallah yine bizim dönemimizde bir Avrupa macerası ardından da şampiyonluk görmek nasip olur.”

‘Liderliği yine alacağız’

“Alanyaspor içerisinde bulunduğumuz 2019-2020 sezonuna o kadar coşkulu başladı ki bir anda ligin zirvesine oturdu. Uzun süre kimseye kaptırmadığımız liderlik koltuğunu bazı talihsizlikler sonucu geçici olarak bıraktık. Geçici diyorum, çünkü oyuncularımıza, teknik heyetimize ve yönetimimize olan inancımız tam. Şampiyonluk her takım gibi bizim de arzumuz. Süper Lig’de her ne kadar şu an “Üç büyükler” gibi bir algı oluşmuş olsa da, geçmişte bu düşünce yıkılmış, Anadolu kulüpleri şampiyon olmayı başarmış. Bizim için de bu hayal değil, sadece ekstra çaba. Alanyaspor’un kadrosu da Alanyalıların sevdası da bunu başarmaya yetecek güçtedir.”