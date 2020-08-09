Alanyaspor, Vitoria Guimaraes'ten Davidson ile anlaştı

Takımdan ayrılacak ve gelecek isimlerle transfer döneminin en hareketli takımlarından olacak Alanyaspor, Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes forması giyen Davidson ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

09 Ağustos 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Alanyaspor, Vitoria Guimaraes'ten Davidson ile anlaştı

Takımdan ayrılacak ve gelecek isimlerle transfer döneminin en hareketli takımlarından olacak Alanyaspor'a Brezilyalı hücumcu... Turuncu-Yeşilliler, 2 sezondur Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes forması giyen Davidson ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Oyuncuyla kulüp arasında ufak detaylar kaldığı ve 3 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon 44 maçta 10 gol, 11 asistle yıldızlaştı.

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