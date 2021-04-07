Alanyaspor Twitter hesabını yorumlara kapadı

Süper Lig'de hafta içi maçları devam ederken Beşiktaş, Alanyaspor'u İstanbul'da 3-0 mağlup etti ancak özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı Alanyasporlu oyunculara tepki gösterdi. Babacar'ın boş kaleye kaçırdığı pozisyon ve Marafona'nın Ghezzal'dan yediği gol tepkilerin en çok toplandığı yerlerdi.

Alanyaspor ise gelen 'mention' sayısının giderek artması ve sosyal medyada konuşulan tek konunun adeta bu durum olması üzerine hesabı kilitledi ve mesajların önüne geçti. Kulübün maç bitmeden, yenilen 3. golün ardından Twitter hesabını yorumlara kapatması dikkat çekti.



