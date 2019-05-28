Alanyaspor transfere hızlı başladı

Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesi ile Süper Lig'de taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Aytemiz Alanyaspor'da transfer çalışmaları son sürat başladı.

Akdeniz ekibi Portekiz'in Braga ekibinden kaleci Jose Marafona'yı transfer ettiğini açıkladı.

2018-2019 sezonunu Braga'da geçiren 32 yaşındaki file bekçisi, toplamda 10 maça çıktı, kalesinde 8 gol gördü ve 4 kez de kalesini gole kapadı.

“Sezonun ilk transferine kaleciyle başladık”

İmza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdiklerini söyledi. Yeni transferin Portekiz'in Braga takımından olduğunu aktaran Başkan Çavuşoğlu, ”Marafona Portekiz’in milli takımında da zaman zaman görev yapmıştır. Kendisi takip ettiğimiz ve izlediğimiz bir futbolcuydu. Marafona’yı bizzat kendimde gittim izledim. İnşallah kulübümüze fayda getirecektir. Alanyaspor’a da hayırlı uğurlu olsun. Sezonun ilk transferine kaleciyle başladık. Kendisi kariyerli bir kaleci, inşallah bundan sonrada Alanyaspor’un başarısı için ter dökecektir. Kendisine Alanyaspor’a hoş geldin diyorum ve üstün başarılar diliyorum” dedi.

Marafona: “Kulüp hakkında çok harika şeyler söylediler”

Konuşmasına herkese teşekkür ederek başlayan Marafona ise, kendisine güvendikleri için ve bu transfer gerçekleştirdiklerini için çok mutlu olduğunu ifade etti. Marafona, ”Türkiye Lig’i takip ettiğim bir lig, özellikle Campos ve Baiano ile beraber oynadım. Şehir ve kulüp hakkında çok harika şeyler söylediler” dedi.

Marafona daha önce Varzim, Maritimo, Desportivo Aves, Moreirense, Paços de Ferreira ve Braga takımlarında da forma giydi.