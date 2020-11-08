Alanyaspor-Trabzonspor maçında büyük kapışma

Sezonun flaş ekibi Alanyaspor , formsuz Trabzonspor 'u konuk etti. Maç öncesinde birçok kesim Akdeniz ekibini favori gösterirken, Bordo- Mavililer bu çoğunluğu yanıltmayı başardı. Son düdüğe kadar saha içerisinde kıran kırana bir mücadele vardı.

Bu durum maç sonunda istatistiklere de yansıdı. Kornerler bile eşit Alanya toplam 9 şut atarken, 4 isabet buldu. Fırtına ise rakip kaleye gönderdiği 7 şutun 5'inde isabet sağladı. İki takım da 8'er korner kullanırken, 1'er kez ofsayta yakalandı. Bakıldığında faul sayıları bile karşılaşma sonunda hemen hemen aynıydı. Turuncu-Yeşilliler 17 kez faul yaparken, Karadeniz ekibi 13 kez faulle rakibini durdurdu.