Alanyaspor - Trabzonspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Alanyaspor, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Alanyaspor'da Steven Caulker'ın 49. dakikada Trabzonspor kalesine, 59. dakikada ise kendi kalesine attığı gollerle karşılaşma 1-1 sona erdi. Alanyaspor, bu sezon iç sahadaki ilk puan kaybını yaşarken 7. maçı sonunda puanını 17 yaptı. Eddie Newton ile yollarını ayırdıktan sonra İhsan Derelioğlu yönetiminde maça çıkan Trabzonspor'da galibiyet hasreti 5 maça çıkarken Karadeniz ekibi 8. maç sonunda 6. puanını aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Trabzonspor, sağ kanattan Abdülkadir Ömür ile korneri kullanırken arka direkte boş kalan Djaniny'nin kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

14. dakikada orta sahada rakiplerinden kurtulan Ekuban'ın savunma arkasına Djaniny'ye attığı pasta Caulker, araya girdi ve tehlikeli atak şansını engelledi.

19. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin savunma arkasına attığı topa hareketlenen Djaniny, tehlikeli bir pozisyon yakalarken ceza sahası içinde sol çizgiye inerek yaptığı vuruşu açıyı kapatan Marafona çıkardı.

Maçın en net pozisyonu!

25. dakikada savunma arkasına atılan topta Djaniny, kaleci Marafona ile karşı karşıya kaldı. Yanında bomboş pozisyonda olan Pereira'ya topu bırakmayarak vuruşunu yapan Djaniny'nin şutunu karşı karşıya pozisyonda Marafona çıkarmayı başardı.

SARI KART | 28. dakikada Trabzonspor'da Serkan Asan, Moubandje'ye yaptığı müdahale sonrası karşılaşmanın ilk sarı kartını gördü.

29. dakikada Moubandje'ye yapılan faul sonrası sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Salih Uçan'ın savunmaya da çarpan vuruşu kaleci Uğurcan'da kaldı.

32. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan kullandığı kornerde Uğurcan boşa çıkarken sonrasında Salih'in yaptığı kafa vuruşunu kontrol etmeyi başardı.

36. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan kullandığı kornerde Vitor Hugo'nun kafa vuruşunu Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.

Bareiro'nun golü ofsayta takıldı

40. dakikada Trabzonspor, savunmasının arkasına sarkan Bareiro, Uğurcan'ın üzerinden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Pozisyon sonrası ofsayt bayrağı kalkarken yapılan kritik pozisyon için yapılan VAR incelemesi sonucunda da ofsayt kararı doğrulandı.

44. dakikada Ekuban'ın pasında savunma arkasına hareketlenen Joao Pereira, Alanyaspor ceza sahasının sol çizgisinde topla buluştu. İçeri çevirdiği topu Alanyaspor savunmasında Moubandje kornere yolladı.

45+2. dakikada Trabzonspor'da Vitor Hugo'nun pas hatası sonrası topla buluşan Bareiro, uzak mesafeden Uğurcan Çakır'ı önde yakalamak istedi. Kalesine çabuk dönen Uğurcan, topu kontrol etmeyi başardı.

45+5. dakikada Alanyaspor, Trabzonspor ceza sahası önünden tehlikeli olabilecek bir noktadan serbest vuruş kullanırken Tzavellas'ın şutu üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

SARI KART | 49. dakikada Trabzonspor'da Vitor Hugo, kendisinden sıyrılan Davidson'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

GOL | 49. dakikada Vitor Hugo'nun faulü sonrası sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Bakasetas'ın ortasına altı pas üzerinde kafa vuruşunu yapan Steven Caulker, Alanyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

SARI KART | 52. dakikada Alanyaspor'da Davidson, Pereira'ya arkadan yaptığı müdahale sonucunda sarı kart gördü.

53. dakikada Trabzonspor'da Djaniny'nin sağ kanattan yaptığı ortaya arka direkte kafa vuruşunu yapmak isteyen Abdülkadir Ömür'den önce Salih Uçan araya girdi.





OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Trabzonspor'da 53. dakikada yaşadığı pozisyon sonrası sakatlanan Abdülkadir Ömür, kenara sedye ile gelirken 56. dakikada yerine Yusuf Sarı girdi. Yine 56. dakikada Djaniny'nin yerine de Afobe oyuna giren isim oldu.

GOL | 59. dakikada Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın sağ kanada uzun oynadığı topta Moubandje hamle yapamadı ve topla buluşan Abdulkadir Parmak, bomboş pozisyonda içeri kat edip ortasını yaptı. Marafona'nın müdahale ettiği top Afobe'yi savunan Caulker'a çarparak ağlara gitti: 1-1.

Bu gol, Alanyaspor'un bu sezon iç sahada yediği ilk gol oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 65. dakikada Alanyaspor'da Salih Uçan oyundan çıkarken Berkan Kutlu oyuna giren isim oldu.

69. dakikada Siopis'in savunma arkasına attığı topa hareketlenen Efecan Karaca'nın ortasını ön direkte Vitor Hugo çıkardı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 81. dakikada Alanyaspor'da Bareiro ve Davidson oyundan çıkarlarken Mustafa Pektemek ve Fatih Aksoy oyuna giren isimler oldular.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 86. dakikada Trabzonspor'da Ekuban ve Flavio kenara gelirlerken Safa Kınalı ve Majid Hosseini oyuna girdiler.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 86. dakikada Alanyaspor'da da Efecan Karaca oyundan çıkarken Efkan Bekiroğlu oyuna girdi.

Trabzonspor gole yaklaştı!

88. dakikada Trabzonspor'da Yusuf Sarı, Moubandje'den sıyrılıp ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Marafona'dan dönen topu, Vitor Hugo tamamlamak istese de Marafona yine topun sahibi oldu.

Bir tehlike daha!

90+1. dakikada savunma arkasına atılan topta Afobe, bomboş pozisyonda kafa vuruşunu yaparken top az farkla auta gitti.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Çimen, İlker Takpak

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih (Dk. 65 Berkan), Siopis, Efecan (Dk. 87 Efkan), Bakasetas, Davidson (Dk. 80 Fatih), Bareiro (Dk. 80 Mustafa Pektemek)

TRABZONSPOR: Uğurcan, Abdülkadir Ömür (Dk. 56 Yusuf Sarı), Vitor Hugo, Ekuban (Dk. 86 Safa), Djaniny (Dk. 57 Afobe), Kamil Ahmet, Flavio Medeiros (Dk. 86 Hosseini), Miguel İe, Pereira, Abdulkadir Parmak, Serkan

GOLLER: (Dk.50) Steven Caulker (Aytemiz Alanyaspor) - (Dk. 59 K.K.) Caulker

SARI KARTLAR: Davidson, Berkan (Aytemiz Alanyaspor)- Serkan, Vitor Hugo (Trabzonspor)