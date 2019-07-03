Alanyaspor testten geçti

ALANYA, (DHA)- ALANYASPOR'da yeni sezon hazırlıkları başlarken, futbolcular çeşitli testlerden geçti.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Alanyasporlu futbolcular sakatlık riskini önlemek ve kas gruplarına göre uygun antrenman programının belirlenmesi amacıyla bazı testlerden geçti. Sabah teknik heyet ve sağlık ekibinin gözetiminde fitness salonunda analiz ve kuvvet testlerine tabi tutulan turuncu yeşilli futbolcular, akşam ise antrenman sahasında genel dayanıklılık seviyelerinin belirlenmesi amacıyla laktat testinden geçirildi. Gruplar halinde yapılan testler yaklaşık 3 saat sürdü.

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