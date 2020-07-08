Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut: Skor kimseyi yanıltmasın!

Erol Bulut'un maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

4 gol attık, mutluyuz evet. Ama açık konuşmalıyım ki iyi oynamadık. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Şans biraz daha bizden yanaydık. Golleri atmayı başardık. Galatasaray'a karşı 4 gol atmak önemli ama bu skor kimseyi yanıltmasın. Topa kimin, ne kadar sahip olduğu önemli değil. İsterse yüzde 80 rakip oynasın ama biz istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Yaslanarak oynadık.

Yabancı kuralıyla ilgili burada konuşmaya kalkarsak program bitmez. Çok fazla yorum yapmak istemiyorum.







