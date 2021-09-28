Süper Lig 'in 7. haftasında Trabzonspor 'a konuk olan Aytemiz Alanyaspor , sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Trabzon deplasmanında değerli bir puan aldıklarını belirtti.

Mücadeleleri nedeniyle takımını kutlayan Korkmaz, "Şampiyonluğun en büyük adayı Trabzonspor’a kendi evinde yenilmeden, maçı berabere bitirdik. Çok özel, bireysel yetenekleri yüksek çok oyuncuları var. Bu oyuncularla maçın skorunu değiştirebilen bir takım. Biz de kendimize göre bazı tedbirler aldık. İlk yarı ile ikinci yarının 11-12 dakikalık bölümü Trabzonspor’un kontrolünde geçti. 11-10’da daha etkin olmamız gerekirdi ama maalesef yapamadık. Kazanabilirdik de kaybedebilirdik de. Berabere bitti. Bizim için 1 puan değerli." diye konuştu.