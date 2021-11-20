Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş 'ı, Khouma Babacar ve Famara Diedhiou'nun golleriyle 2-0 deviren Aytemiz Alanyaspor 'da teknik direktör Bülent Korkmaz son düdüğün ardından oldukça mutluydu.

Gecenin kazanan hocası olan Korkmaz oyuncularını kutlayarak, "Sahada müthiş bir futbol savaşı vardı. Oyun disiplininden kopmadan sonuna kadar mücadele ettiler. Böyle oynadığımız zaman, konsantrasyon ve enerjiyi üst seviyeye çıkarınca farklı bir takım oluyoruz. Oyuncularımın eseri. Onları kutluyorum" dedi.

Galibiyeti de Alanya'ya hediye eden başarılı çalıştırıcı, "Burada yaşıyor, burada çalışıyoruz. Taraftara hediye olsun. Sonuna kadar bizi desteklediler. İlk defa bu kadar yoğun bir taraftar önünde oynadık. Taraftar da enerjisini gösterdi son ana kadar" ifadelerini kullandı.