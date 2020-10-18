Alanyaspor tartışmasız lider! Süper Lig 5. hafta puan durumu | Puan durumu ve fikstür

Milli ara sonrası Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam etti. Haftanın en gollü maçında Çaykur Rizespor, Ankaragücü'nü 5-3 mağlup ederken, Trabzonspor deplasmanından 2-0 galip ayrılan Başakşehir, ilk 3 puanını 5. haftada aldı. Göztepe'yi deplasmanda 3-2 ile geçen Fenerbahçe, önemli bir üç puan alırken lider olarak İstanbul'a gelen Alanyaspor son anlarda attığı golle Galatasaray'ı geçti ve puanını 13 yapıp yeniden zirvede yer aldı

18 Ekim 2020, Pazar 21:17 Son Güncelleme:
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Alanyaspor tartışmasız lider! Süper Lig 5. hafta puan durumu | Puan durumu ve fikstür

Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. Sezona çok kötü başlayan son şampiyon Başakşehir, Trabzonspor'u 2-0'la geçti ve ilk galibiyetini 5. haftada aldı. Haftanın en gollü maçında Çaykur Rizespor, Ankaragücü'nü 5-3'le geçti. Nefesleri kesen Göztepe- Fenerbahçe maçında ise 5 gol çıktı. Sahadan 3-2 galip ayrılan Fenerbahçe, 11 puana yükseldi. Alanyaspor ise Galatasaray 'ı son anlarda Davidson'un golüyle 2-1 yendi ve 13 puanla zirvedeki yerini korudu


İşte Süper Lig puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü...

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Süper Lig puan durumu

1 - Alanyaspor | 13 puan

2 - Fenerbahçe | 11 puan

3 - Fatih Karagümrük | 8 puan

4 - Antalyaspor | 8 puan

5 - Erzurumspor | 7 puan (1 maçı eksik)

6 - Galatasaray | 7 puan

7 - Sivasspor | 7 puan (1 maçı eksik)

8 - Kasımpaşa | 7 puan

9 - Hatayspor | 7 puan (1 maçı eksik)

10 - Göztepe | 6 puan

11 - Konyaspor | 6 puan (1 maçı eksik)

12 - Kayserispor | 6 puan

13 - Çaykur Rizespor | 5 puan

14 - Trabzonspor | 5 puan

15 - Yeni Malatyaspor | 5 puan

16 - Denizlispor | 5 puan

17 - Gaziantep FK | 4 puan

18 - Beşiktaş | 4 puan (1 maçı eksik)

19 - Gençlerbirliği | 4 puan (1 maçı eksik)

20 - Başakşehir | 4 puan

21 - Ankaragücü | 1 puan (1 maçı eksik)


Süper Lig 5. hafta maç sonuçları

Hatayspor - Erzurumspor (ERTELENDİ)

Fatih Karagümrük 1 - 1 Kasımpaşa

Konyaspor 1 - 1 Yeni Malatyaspor

Çaykur Rizespor 5 - 3 Ankaragücü

Kayserispor 1 - 3 Sivasspor

Göztepe 2 - 3 Fenerbahçe

Trabzonspor 0 - 2 Başakşehir

Antalyaspor 1 - 1 Gaziantep FK

Gençlerbirliği 1 - 2 Denizlispor

Galatasaray 1 - 2 Alanyaspor

Haftayı bay geçen takım: Beşiktaş


Süper Lig 6. hafta programı

Kasımpaşa - Göztepe

Ankaragücü - Hatayspor (ERTELENDİ)

Gaziantep FK - Konyaspor

Erzurumspor - Galatasaray

Başakşehir - Antalyaspor

Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği

Alanyapsor - Fatih Karagümrük

Fenerbahçe - Trabzonspor

Sivasspor - Çaykur Rizespor

Denizlispor - Beşiktaş

Haftayı bay geçen takım: Kayserispor

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