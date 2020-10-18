Alanyaspor tartışmasız lider! Süper Lig 5. hafta puan durumu | Puan durumu ve fikstür
Milli ara sonrası Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam etti. Haftanın en gollü maçında Çaykur Rizespor, Ankaragücü'nü 5-3 mağlup ederken, Trabzonspor deplasmanından 2-0 galip ayrılan Başakşehir, ilk 3 puanını 5. haftada aldı. Göztepe'yi deplasmanda 3-2 ile geçen Fenerbahçe, önemli bir üç puan alırken lider olarak İstanbul'a gelen Alanyaspor son anlarda attığı golle Galatasaray'ı geçti ve puanını 13 yapıp yeniden zirvede yer aldı
Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. Sezona çok kötü başlayan son şampiyon Başakşehir, Trabzonspor'u 2-0'la geçti ve ilk galibiyetini 5. haftada aldı. Haftanın en gollü maçında Çaykur Rizespor, Ankaragücü'nü 5-3'le geçti. Nefesleri kesen Göztepe- Fenerbahçe maçında ise 5 gol çıktı. Sahadan 3-2 galip ayrılan Fenerbahçe, 11 puana yükseldi. Alanyaspor ise Galatasaray 'ı son anlarda Davidson'un golüyle 2-1 yendi ve 13 puanla zirvedeki yerini korudu
İşte Süper Lig puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü...
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Süper Lig puan durumu
1 - Alanyaspor | 13 puan
2 - Fenerbahçe | 11 puan
3 - Fatih Karagümrük | 8 puan
4 - Antalyaspor | 8 puan
5 - Erzurumspor | 7 puan (1 maçı eksik)
6 - Galatasaray | 7 puan
7 - Sivasspor | 7 puan (1 maçı eksik)
8 - Kasımpaşa | 7 puan
9 - Hatayspor | 7 puan (1 maçı eksik)
10 - Göztepe | 6 puan
11 - Konyaspor | 6 puan (1 maçı eksik)
12 - Kayserispor | 6 puan
13 - Çaykur Rizespor | 5 puan
14 - Trabzonspor | 5 puan
15 - Yeni Malatyaspor | 5 puan
16 - Denizlispor | 5 puan
17 - Gaziantep FK | 4 puan
18 - Beşiktaş | 4 puan (1 maçı eksik)
19 - Gençlerbirliği | 4 puan (1 maçı eksik)
20 - Başakşehir | 4 puan
21 - Ankaragücü | 1 puan (1 maçı eksik)
Süper Lig 5. hafta maç sonuçları
Hatayspor - Erzurumspor (ERTELENDİ)
Fatih Karagümrük 1 - 1 Kasımpaşa
Konyaspor 1 - 1 Yeni Malatyaspor
Çaykur Rizespor 5 - 3 Ankaragücü
Kayserispor 1 - 3 Sivasspor
Göztepe 2 - 3 Fenerbahçe
Trabzonspor 0 - 2 Başakşehir
Antalyaspor 1 - 1 Gaziantep FK
Gençlerbirliği 1 - 2 Denizlispor
Galatasaray 1 - 2 Alanyaspor
Haftayı bay geçen takım: Beşiktaş
Süper Lig 6. hafta programı
Kasımpaşa - Göztepe
Ankaragücü - Hatayspor (ERTELENDİ)
Gaziantep FK - Konyaspor
Erzurumspor - Galatasaray
Başakşehir - Antalyaspor
Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
Alanyapsor - Fatih Karagümrük
Fenerbahçe - Trabzonspor
Sivasspor - Çaykur Rizespor
Denizlispor - Beşiktaş
Haftayı bay geçen takım: Kayserispor