Alanyaspor, tarihinde ilk kez Türkiye Kupası’nda finalde

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde ilk maçta 1-0 yendiği Fraport TAV Antalyaspor’u rövanşta da 4-0 mağlup ederek finale çıktı. Tarihinde ilk defa kupada finale yükselen Alanyaspor, Trabzonspor ile karşılaşacak. Antalyaspor ise rakibine karşı farklı mağlup olarak kupaya yarı finalde veda etti. Kupanın ikinci finalisti turuncu-yeşilliler, kupa finalinden önce bordo-mavililer ile Süper Lig’de 22 Haziran Pazartesi günü 28. hafta mücadelesinde Alanya’da karşı karşıya gelecek.

Cisse ’hat-trick’ yaptı

Alanyasporlu Papiss Demba Cisse, daha önce turuncu-yeşilli formayla son iki sezonda 4 kupa karşılaşmasında görev aldı. Senegalli golcü, Türkiye Kupası’nda ilk defa bir maçta 3 gol atarak ’hat-trick’ yaptı. Cisse, bundan önce kupada son 16 turunda Kasımpaşa’ya karşı bir gol kaydetmişti.

35 yaşındaki oyuncu, Süper Lig’de de bu sezon geride kalan 27 hafta sonundaki gol krallığında, Trabzonspor’un Norveçli forvet oyuncusu Alexander Sörloth’ün 3 gol gerisinde 16 golle ikinci sırada yer alıyor.



