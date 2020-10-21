Aytemiz Alanyaspor geçen sezondan bu yana yükselen grafiğini, değişen takım kadrosuna rağmen sürdürüyor.

Bu sezon 15 farklı isim ve teknik direktör değişikliğinin ardından gücüne güç katarak yoluna devam eden ve 5’inci haftayı 13 puanla lider kapatan Turuncu- Yeşilli takım, Avrupa Kupası dönüşü sadece Çaykur Rizespor’a puan kaybederek, beraberlikle ayrıldı. Akdeniz temsilcisi 40 şutla bu sezonun en çok isabetli şu atan takımı olurken, Galatasaray karşısında da oldukça etkili bir oyun ortaya koydu. Özellikle ikinci yarı baskılı oynayan taraf olan Alanyaspor, Babacar’ın frikik golü ve Davidson’un son dakika golüyle rakibini kendi sahasında mağlup ederken, evine de lider döndü.

22 şutla rekor

Alanyaspor, Galatasaray maçında 22 şut atarak, rakibinin kalesine son 5 sezonda en çok şut atan takım oldu. Galatasaray en son 2014 yılında Trabzonspor karşısında kalesinde 23 şut görmüştü. Rakibini sahasında istatistiksel anlamda da mağlup eden Alanyaspor, maç eksiğiyle Fenerbahçe’ye kaptırdığı liderlik koltuğunu bir gün sonra geri aldı.

En çok gol atan

Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetimde bu sezona başlayan Akdeniz temsilcisi, ligde attığı 13 golle en çok gol atan takımı konumunda olurken, kalesinde gördüğü 2 golle Konyaspor ile birlikte ligin en az gol yiyen iki takımdan biri oldu.