Alanyaspor Süper Lig tarihinde ilk kez lider oldu

Engin ANAK/ALANYA, (DHA)- AKDENİZ temsilcisi Alanyaspor, Süper Lig 2019- 2020 Cemil Usta Sezonu'nda namağlup olarak milli takım arasına girdi. 3 maçta 9 puanla lider olann turuncu- yeşilli ekip, milli aradan sonra 2'nci sıradaki Fenerbahçe'yi sahasında ağırlayacak.

Süper Lig 3'üncü hafta maçları tamamlandı. Tüm rakiplerin karşılaşmasının ardından oynadığı 3 maçta 9 puan Alanyaspor ligde liderlik koltuğuna oturdu. Teknik Direktör Erol Bulut'un öğrencileri lige İstikbal Mobilya Kayserispor maçıyla başladı. Kayseri deplasmanından 86’ncı dakikada Papis Cisse’nin golüyle galip ayrılan turuncu yeşilliler, 2’nci haftada evinde Kasımpaşa’yı 4-1’lik farklı skorla mağlup etti. İlk iki hafta oynadığı futbolla göz dolduran Akdeniz ekibi dün deplasmanda oynadığı BTC Türk Yeni Malatyaspor’u 3-2’lik skorla yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig’de lider konumuna geldi.

PAPİSS CİSSE 3 MAÇTA DA GOL ATTI

Oynanan 3 maçta da Alanyaspor’un forveti Papiss Cisse fileleri havalandırırken, son 2 maçta da Junior Fernandes gol attı. Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından maçı değerlendiren Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, maçın ilk yarısının kendileri için çok iyi geçtiğini söyledi. İkinci yarıda kalelerinde gördükleri erken gol nedeniyle oyuncuların stres yaptığını belirten Bulut, "İlk yarı bizim adımıza çok iyi geçti. İkinci yarıda bulduğumuz şansları iyi değerlendirmiş olsaydık 4 ve 5'e gidebilirdik. Ama şansımızı değerlendiremedik. O yüzden yediğimiz 2'nci gol oldu. Sonlara doğru stres ve panik oyuncularımızda arttı. Sonuçta kazandık, tüm futbolcularımı kutluyorum. BTC Türk Yeni Malatyaspor takımını kutluyorum, iyi mücadele ettiler, baskılı oynadılar. Kazandığımız için mutluyuz" dedi.

İlk yarı 3-0 olunca ikinci yarıya takımın biraz rahat çıktığını belirten Erol Bulut, "Soyunma odasında 'Maç 3-0 değil, 0-0 buna göre sahaya çıkarak, kazanmamız lazım' dedim. Ama ister istemez takımda, futbolcularda (rehavet) oluşuyor. Futbolcularım ikinci yarı iyi mücadele etti, tebrik ederim. 3 puan aldık, yolumuza devam ediyoruz, 3'te 3 yaptık. Bugün lider olduk. Tabii bugün lider olmak önemli değil, 34'üncü haftadan sonra nerede olduğumuz önemli" dedi.

Turuncu yeşilli ekip, 2 haftalık milli aranın ardından evinde 2'nci sırada yer alan Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

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