Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta maçında Hatayspor'u 6-0'lık skorla mağlup eden Aytemiz Alanyaspor 'da iç ve dış transferde hareketli saatler yaşanıyor.

Alanyaspor geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Serkan Kırıntılı'nın yıl sonunda bitecek olan sözleşmesini Haziran 2024'e kadar uzattı.

Adanaspor'da yıldızı parladı

Bu sezon 17 maçta Akdeniz ekibinin kalesini koruyan Serkan kritik kurtarışlarıyla dikkat çekti.

Adanaspor altyapısından yetişen, profesyonel takımda gösterdiği performansla önce Ankaragücü sonrasında Fenerbahçe 'ye transfer olan Serkan Kırıntılı aralık olarak 16 sezondur Süper Lig'de forma giyiyor. F.Bahçe'deki döneminde forma şansı bulmakta zorlanan deneyimli file bekçisi Rizespor ve Konyaspor'da görev aldı. 36 yaşındaki eldiven, yeşil-beyazlılarda önemli başarılara imza attı. (Ajansspor)