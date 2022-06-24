Alanyaspor, Serkan Kırıntılı ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor , 37 yaşındaki tecrübeli kaleci Serkan Kırıntılı ile yollarını ayırdı.

Akdeniz ekibi yaptığı açıklamada file bekçisinin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Alanyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kalecimiz Serkan Kırıntılı ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Serkan Kırıntılı’ya teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz."

2021 Şubat ayında Alanyaspor'a transfer olan Serkan Kırıntılı geçtiğimiz sezon 18 maçta forma giyerken kalesinde 28 gol görmüş ve 6 maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

İlgili Haberler Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan transfer yasağı açıklaması



