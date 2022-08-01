Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Alanyaspor , geçen sezon Hollanda ekibi PSV Eindhoven takımında forma giyen sağ bek Yunus Bahadır ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan başkan Hasan Çavuşoğlu, kulübün transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Bugün de Yunus Bahadır kardeşimizi sağ bek olarak transfer ettik. Kendisinden beklentimiz yüksek, yeteneklerinin olduğunu ve gelişime açık bir futbolcu olduğunu biliyoruz. Mevcut yeteneklerinin üzerine daha da koyarak ülke futbolumuza ve takımımıza daha faydalı olacağına inanıyoruz. Hem Alanyaspor’umuza hem de kendisine hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Yunus Bahadır ise, “ Buraya geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Kapıdan girdiğim ilk andan beri muhteşem bir ortam beni karşıladı. Kulüp yönetimi ve çalışanlar çok iyi. Önümde çok güzel bir fırsat var ve kendime güveniyorum. Alanyaspor için elimden gelenin en iyisini yapıp başkanımızın da söylediği gibi hem takıma hem de ileride kendi kariyerim adına milli takımda yer almak istiyorum” diye konuştu.