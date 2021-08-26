Leroy Fer’i kadrosuna katıp tüm dikkatleri üzerine çeken Akdeniz ekibi transferde durmuyor. Alanyaspor , Rizespor ’dan ayrılan sol bek oyuncusu Dario Meljnak’la her konuda anlaştı. Oyuncunun birkaç gün içerisinde yeni takımıyla sözleşme imzalaması bekleniyor. Turuncu Yeşilliler, Meljnak için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. Rizespor’la Meljnak arasındaki sözleşmenin alacaklarına karşılık fesih edildiği belirtildi. Hırvat futbolcunun Alanyaspor’a 3 yıllık imza atacağı bildirildi.