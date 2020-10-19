Alanyaspor maçında ilk 11'e alınmayan Belhanda çöktü
Galatasaray'ın 5.haftada Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın ilk 11'ine Younes Belhanda ve Feghouli alınmadı. Son dönemde takımdan ayrılması gündeme gelen isimlerden Belhanda'nın, maaşı ile ilgili sorunlarda ortaya çıkmıştı. Faslı orta saha kadroda kendine yer bulamayınca adeta çöktü
Galatasaray'ın 5.haftada Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın ilk 11'ine Younes Belhanda ve Feghouli alınmadı. Sürekli 11'de görev yapan iki oyuncu hakkında geçtiğimiz günlerde maaş indirimi konusunu kabul etmedikleri yönünde bilgiler gelmişti.
Belhanda'nın son transfer dönemlerinde takımdan ayrılması gündeme geliyordu. Alanyaspor maçında ilk 11'de şans bulamayan Faslı oyuncu, maç öncesi tek başına yedek kulübesinde oturdu ve cep telefonu ile meşgul oldu
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Foto: Murat Akbaş