Beşiktaş ’ın 3-0 öne geçtiği Alanya ile 3-3 berabere kalmasının ardından eleştirilerin sonu gelmedi. Beşiktaş yöneticisi Seyyit Ateş maç bitiminde “Bundan sonra susmayacağız. Ceza vermeleri umurumuzda bile değil. Beşiktaş’ın hakları gasp edilirken bizim stadyumda maç izleyip izlemeyecek olmamız bir şey ifade etmiyor. Şunu bilsinler ki, Beşiktaş’a uzanan eller kırılacaktır” diyerek, maçın hakemi Yasin Kol ve MHK Başkanı Sabri Çelik’i sert dille eleştirdi.

Maçın hikayesi

Süper Lig 'in ikinci haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Alanya'da oynanan mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Mücadelenin 3. dakikasında N'Koudou ile öne geçen Beşiktaş, 20. dakikada Salih Uçan'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Dakikalar 31'i gösterdiğinde ise sahneye Ghezzal çıktı ve penaltıdan kaydettiği golle skoru 3-0'a getirdi.

Siyah-beyazlılar, 37. dakikada Emrecan'ın gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kalırken 45+3. dakikada Efkan frikikten attığı golle durumu 3-1 yaptı. Alanyaspor, 81. dakikada Saiss'ın kendi kalesine attığı golle daha da umutlanırken son sözü 90+3. dakikada Candeias penaltıdan söyledi.









Hakeme de eleştiri

Fakat birçok Futbol yorumcusu ve Hürriyet yazarı eski hakem Fırat Aydınus, maçın 3-3 sonuçlanmasının sorumlusu olarak hem İsmael’i hem hakem Yasin Kol’u gösterdi. Hakemin kontrolü elden kaçırdığını savunan Aydınus, çift sarı karttan atılan Emrecan’a gösterilen ilk sarı kartın hatalı olduğunu belirtirken, teknik direktör İsmael’in devre arasında orta sahayı değiştirip defansif oyuncular alması da eleştirildi.

Valerien Ismael'e büyük tepki

Feyyaz Uçar: Kendi takımını birinci bölgesinde hapseden bir teknik direktör gördük. Geriye çekilmenin anlamı yok.

Nihat Kahveci: Tek suçlu Valerien İsmael. Kevin N’Koudou sakat değilse oyundan çıkarılmaz. Ismael Beşiktaş’ın rakip kaleye gitmemesi için her şeyi yaptı. Hakemin de bazı kararları yanlıştı.

Okan Koç: 3-3’lük skorun sorumlusu hakem Yasin Kol ve teknik direktör Valerien Ismael’dir.

Mehmet Sedef: Bu maçın tek suçlusu TFF’dir. Bu sıcakta ne hakem ne futbolcu ne teknik adam istediğini uygulayabildi. Herkesin dili dışarıdaydı. İnsan emeğine yazık.

Mehmet Ekşi: Hakem genç oyuncumuz Emrecan’ın oyundan atmasıyla maçı çevirdi diyebiliriz. Hakem beraberliğe zemin hazırladı.

Celal Kolot: İlk yarı Premier Lig maçı izledik. İkinci yarıda Valerien İsmael maçı resmen verdi. Teknik adam değil, beden eğitimi hocası.







