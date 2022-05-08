Alanyaspor, kupa maçı hazırlıklarını Kayseri’de sürdürüyor

Alanyaspor , Spor Toto Süper Lig ’in 36. haftasında deplasmanda oynadığı Adana Demirspor maçının ardından bugün Kayseri’ye gitti. Sivasspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasının hazırlıklarına Kayserispor Tesisleri'nde başladı.

Teknik Direktör Francesco Farioli gözetimindeki antrenman iki grup halinde yapıldı. Adana Demirspor maçında forma giyen futbolcular spor salonunda çalıştı. Diğer gruptaki futbolcular ise koşu ve ısınma çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı. Yeşil turunculu ekip, Sivasspor maçı hazırlıklarını salı gününe kadar Kayseri’de sürdürecek.

İHA