Alanyaspor - Konyaspor maç sonucu: 1-0

Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor, sahasında Konyaspor'u ağırladı. Alanyaspor, 37. dakikada Babacar'ın attığı gol ile rakibini 1-0 mağlup etti. Süper Lig'de yenilmezliğini sürdüren Alanyaspor, 9. maçında 7. galibiyetini alarak zirvedeki yerini de korudu. Konyaspor'un ise 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Bakasetas, ceza yayı üzerinden sert şut çekti, top Eray'ın kucağında kaldı.

10. dakikada Efecan'ın ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topa Bakasetas altıpasın üzerinden vurdu top kaleci Eray'da kaldı.

24. dakikada rakip ceza sahası solunda yaptığı baskıyla topu alan Alanyasporlu Davidson, ceza yayı çizgisi üzerinde kaleyi görerek şut çekti ancak kaleci gole izin vermedi.

36. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında ceza sahası sağında Skubic, arka direğe çıkarmak istedi ancak son anda Caulker araya girerek kafayla topu kornere gönderdi.

GOL | 37. dakikada Konyaspor'un Alanyaspor yarı sahasına yerleştiği anda kontratak şansı yakalayan ev sahibi ekipte Efecan Karaca, savunma arkasına çok şık bir pas attı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Babacar da kusursuz bir gol vuruşuyla takımını öne geçirdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

60. dakikada Salih Uçan ceza sahası dışından sert vuruşunda top kaleci Eray’da kaldı.

67. dakikada gelişen Konyaspor atağında Milosevic'in ceza sahasının sol çaprazından uzak köşeye çektiği şut yandan auta gitti.

82. dakikada Davidson topu sol kanattaki Bareiro’ya aktardı. Bu futbolcunun sert vuruşunda kaleci Eray Birniçan gole izin vermedi.

Alanyaspor, ilk yarıda bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup etti.

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STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Ali Saygın Ögel, Mustafa Savranlar

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona - Moubandje (Dk. 50 Ahmet Gülay), Tzavellas, Caulker, Juanfran, Salih (Dk. 70 Fatih), Siopis, Davidson (Dk. 84 Ceyhun), Bakasetas, Efecan (Dk. 70 Berkan), Babacar (Dk. 70 Adam Bareiro)

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Eray - Adil, Jevtovic, Milosevic, Guilherme, Cikalleshi (Dk. 55 Oğuz Kaan), Hadziahmetovic (Dk. 46 Musa Çağıran) (Dk. 78 Hurtado), Kravets (Dk. 55 Eduok), Alper (Dk. 46 Miya), Abdülkerim, Skubic

GOL: Dk. 37 Babacar (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Moubandje, Bakasetas, Fatih (Aytemiz Alanyaspor) - Kravets, Cikalleshi, Alper, Milosevic, Abdülkerim (İttifak Holding Konyaspor)