Corendon Alanyaspor transfer döneminin sona ermesine saatler kala bir yeni transferi daha açıkladı. Son olarak Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da forma giyen ve TFF 1. Lig’de mücadele eden Eyüpspor’a transfer olan Senegalli savunmacı Khadim Rassoul’u kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Transferin bitimine son saatler kaldı. Savunma oyuncusu Rassoul’ü Eyüpspor’dan kiraladık. Zaten Türkiye Süper Lig’inde oynamış bir futbolcu. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya’ya da teşekkür ediyorum. Rassoul’e de Alanyaspor’u tercih ettiği için teşekkür ediyorum. İnşallah kulübümüz için hayırlı uğurlu olur. Kendisinden beklentimiz fazla” dedi.

Mücadeleye hazır olduğunu ifade eden Khadim Rassoul ise, “Öncelikle sizlerin önünde başkanımızın bu sıcak karşılaması için teşekkür etmek istiyorum. Buradayım, mücadeleye hazırım. Alanyaspor'un başarısı için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum” ifadelerini kullandı.