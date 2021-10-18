Haftanın kapanışında bir diğer maç Alanya’da oynanacak. Trabzon’a yenilen Kayseri, formda rakibi karşısında 3 puan arayacak. Ev sahibinde genç Ahmet Gülay dışında eksik yok. Konuk takımda ise Mensah sakat, Uğur Demirok hasta. Alanyaspor taraftarı önünde galip ayrılmak istiyor. İki haftadır kazanamayan Kayserispor ise deplasmanda 3 puan arayacak.

Alanyaspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 20.00'de başlayacak ve Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı, Ümit Öztürk yönetecek. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Alanyaspor - Kayserispor muhtemel 11'ler...

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Milunovic, Awaziem, Borja, Umut, Fatih, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou

Kayserispor: Lung, Onur, Kolovetsios, Yasir, Carole, İbrahim, Attamah, Emrah, Fernandes, Thiam, Cardoso



