Alanyaspor - Kayserispor (CANLI)

Çağdaş Atan yönetiminde Sivasspor'u deplasmanda yenerek sezona iyi bir başlangıç yapan Alanyaspor, Kasımpaşa galibiyetiyle sezona başlayan Kayserispor'u konuk edecek. Geçen sezonun flaş takımı Alanyaspor Kayserispor'u da mağlup ederek 2'de 2 yapmak istiyor. Kayserispor'da Alanyaspor gibi 2'de 2 peşinde.

Maçta ilk düdük çaldı. Alanyaspor 21. dakikada müthiş bir gol fırsatı yakaladı. Sol kanattan ceza sahasına Bakasetas ortasını gönderdi. Ceza sahası içerisinde Bareira kafa vuruşunu gerçekleştirdi. Kayserispor kalecisi Silviu Lung topu müthiş bir şekilde çıkardı. Dönen topa Efecan Karaca yetişmek istedi ancak savunma topu uzaklaştırdı. Maçtaki en net pozisyondan Alanyaspor gol çıkaramadı.

Dakika 30'u gösterdiğinde Kayserispor sağ kanattan serbest vuruş kullandı. Ceza sahası gönderilen ortaya Miguel Lopez kafa vuruşunu gerçekleştirdi, top filelerle buluştu ancak VAR incelemesi sonrasında pozisyonun ofsayt olduğu görüldü. Gol iptal edildi.

Dakikalar 35'i gösterdiğinde Kayserispor tehlikeli geldi. Ceza sahası içi sol çaprazından Wilfried Kanga şutunu çekti ancak top direğin az farkla uzağından auta gitti.

GOL UZATMADA GELDİ

Maça 5 dakika uzatma verildi. 45+5. dakikada Alanyaspor, tehlikeli geldi. Efecan Karaca verkaçla ceza sahası sağ çaprazından içeri girdi. Efecan penaltı noktası üzerindeki Davidson'a yerden gönderdi. Davidson şutunu attı, Silviu Lung çıkardı ancak top Bareiro'nun önünde kaldı. Paraguaylı forvet boş poziyonda topu filelerle buluşturdu ve Alanyaspor soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısı başladı.

İki takımın ilk 11'leri

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih, Fatih, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro

Kayserispor: Lung, Lopes, Kolovetsios, Attamah, Yasir, Ackah, Anthony, Campanharo, Hasan, Muğdat, Kanga

Alanyaspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşma beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de... İki takım arasında oynanacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Alanyaspor'da yeni transferlerin ilk hafta performansı Aytemiz Alanyaspor’un yeni transferlerinden Davidson’un yanı sıra Adam Bareiro, Fatih Aksoy, Berkan Kutlu, François Moubandje, turuncu-yeşilli formayı ilk kez Sivas deplasmanında giydi. İsviçre uyruklu defans oyuncusu François Moubandje 90 dakika formasını ıslatırken, Paraguaylı forvet Bareiro 83, defans oyuncusu Fatih Aksoy 73, orta saha oyuncusu Berkan da yeni takımlarındaki ilk resmi maçlarında 3 dakika süre aldı.

Kayserispor ile 9. randevu

Ligin ikinci haftasında Hes Kablo Kayserispor’u konuk edecek turuncu-yeşilli takım, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde hazırlandığı maçta, rakibini yenerek Demir Grup Sivasspor galibiyetinden sonra 2’de 2 yapmayı hedefliyor. Alanyaspor, Süper Lig’de bulunduğu 2016-2017 sezonundan bu yana rakibiyle 8 kez karşılaştı. Akdeniz temsilcisi bu maçların 5’ini kazandı, 2’sini kaybetti, 1 mücadelede berabere tamamlandı. Bu karşılaşmalarda rakibine 18 gol atan, kalesinde ise 8 gol gören Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor’a 4 iç saha maçında sadece 1 kez mağlup oldu.



