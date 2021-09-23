Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Bülent Korkmaz'ın göreve gelmesiyle çıkışa geçen, Giresunspor'u evinde, Galatasaray 'ı ise deplasmanda deviren Akdeniz ekibi, çıkışını sürdürmeye çalışacak. Kayserispor ve Trabzonspor 'a kaybederek alt sıralara gerileyen İstanbul temsilcisi ise kötü gidişata zorlu deplasmanda son vermeye çalışacak.

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Alanyaspor, ilk 5 haftada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda 9 puan elde etti. Ligde çıktığı 5 müsabaka 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa ise hanesine 5 puan yazdırdı.

Alanyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak ve bu akşam saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek. beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

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Alanyaspor-Kasımpaşa muhtemel 11'ler:

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Milunovic, Awaziem, Borja, Umut, Fatih, Efecan, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou

Kasımpaşa: Ertuğrul, Mehmet, Donk, Brecka, Eren, Sadiku, Tarkan, Travnik, Hajradinovic, Yusuf, Umut