Alanyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Bülent Korkmaz'ın göreve gelmesiyle çıkışa geçen Alanyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Akdeniz ekibi 2 maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi, İstanbul temsilcisi ise 2 maçlık mağlubiyet serisine son vermeye çalışacak. Alanyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Bülent Korkmaz'ın göreve gelmesiyle çıkışa geçen, Giresunspor'u evinde, Galatasaray 'ı ise deplasmanda deviren Akdeniz ekibi, çıkışını sürdürmeye çalışacak. Kayserispor ve Trabzonspor 'a kaybederek alt sıralara gerileyen İstanbul temsilcisi ise kötü gidişata zorlu deplasmanda son vermeye çalışacak.
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Alanyaspor, ilk 5 haftada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda 9 puan elde etti. Ligde çıktığı 5 müsabaka 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa ise hanesine 5 puan yazdırdı.
Alanyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak ve bu akşam saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek. beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
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Alanyaspor-Kasımpaşa muhtemel 11'ler:
Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Milunovic, Awaziem, Borja, Umut, Fatih, Efecan, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou
Kasımpaşa: Ertuğrul, Mehmet, Donk, Brecka, Eren, Sadiku, Tarkan, Travnik, Hajradinovic, Yusuf, Umut